Золото растет в цене на фоне снижающегося курса доллара

Не только рынок нефти меняет свои позиции в создавшейся экономической ситуации. Нефтяные фьючерсы упали, а вот цена на золото – растет. Доходности US Treasuries, а также курс доллара стремится к низу, что влияет на рост золота.

Так, июньские фьючерсы на золото торговались у $1813 за унцию, что на $28,7 (1,61%) выше уровня на закрытие предыдущей сессии. Кроме того, в ходе торгов цена контрактов поднималась до $1814,4 за унцию.

«Подъем выше отметки в $1800 за унцию довольно важен для золота. За последние три недели цена драгметалла пять раз безуспешно пыталась пробить эту отметку, в связи с чем преодоление этого уровня сопротивления особенно важно», — заявил MarketWatch главный исполнительный директор Metals Daily Росс Норман.

Следует отметить, что подъем стоимости серебра выше $27 за унцию также является стимулом для роста цены золота. Июньские фьючерсы на серебро подорожали в четверг на $0,92 (3,5%) — до $27,45 за унцию.

Кроме того, аналитики отмечают, что трейдеры, играющие на повышение золота и серебра, получили поддержку за счет заявлений представителей Федеральной резервной системы (ФРС), попытавшихся заверить инвесторов в том, что процентные ставки в США будут оставаться низкими долгое время.

Напомним, что закрепившись выше отметки $1700 накануне, золото продолжает расти в цене: металл дорожает на фоне небольшого снижения стоимости американской валюты. Ранее сообщалось, что мировой спрос на золото упал до самого низкого уровня за последние 12 лет. Об этом говорится в сообщении Всемирного золотого совета.