Жители Волынской области уплатили более 5,6 миллиарда гривен НДФЛ

16:28 17 Январь Киев, Украина





Об этом сообщает пресс-служба волынских налоговиков.



Из общей суммы уплаченного НДФЛ в области более 1,4 миллиарда гривен направили в госбюджет. Остальные суммы, а это более 4,2 миллиарда гривен – доход местных бюджетов. По итогам 2021 года из легальных доходов волынян в бюджеты уплачено 5 миллиардов 651 миллион гривен НДФЛ (Налог с доходов физических лиц). Это на 22,5 процента больше, чем в 2020 году.Об этом сообщает пресс-служба волынских налоговиков.Из общей суммы уплаченного НДФЛ в области более 1,4 миллиарда гривен направили в госбюджет. Остальные суммы, а это более 4,2 миллиарда гривен – доход местных бюджетов.

"Очевидно, что созданные официальные рабочие места гарантируют стабильные бюджетные поступления общинам. Поэтому приоритетная задача для лидеров местного самоуправления в новом финансовом году – заботиться в пределах компетенции о легализации трудовых отношений и госрегистрации бизнес-проектов", – отмечает начальник Главного управления ГНС в Волынской области Светлана Савчук.

В то же время в налоговой службе края акцентируют внимание работодателей на важности строгого соблюдения требований трудового и налогового законодательства.

"Стоит отметить ответственное отношение к выполнению своих обязательств большинством волынских работодателей. Что касается бизнесменов, которые пытаются минимизировать налоги путем использования нелегальных работников, то совместно с органами местной власти должны быть приняты весь комплекс мер для соблюдения требований закона в сфере трудовых отношений", – отмечает Светлана Савчук.

Всем, кто раньше получал доходы без уплаты налогов, в Главном управлении ГНС в Волынской области советуют воспользоваться правом на одноразовое добровольное декларирование.

"Одноразовое добровольное декларирование – это возможность законно и цивилизованно легализовать средства и имущество, скрытые от налогообложения. Граждане, которые задекларируют свои активы и уплатят сбор по единоразовому добровольному декларированию, освобождаются от уголовной, административной и финансовой ответственности за неуплату налогов", – подчеркнула Светлана Савчук.

Чтобы воспользоваться правом на налоговую амнистию до 1 сентября 2022 года нужно заполнить в Электронном кабинете и подать декларацию, впоследствии уплатить предусмотренный специальный сбор.



Напомним, что сбор с одноразового (специального) добровольного декларирования – это одноразовый обязательный платеж, размер которого самостоятельно рассчитывается декларантом по стоимости принадлежащих ему активов с учетом ставок такого сбора и отражается им в одноразовой (специальной) добровольной декларации.