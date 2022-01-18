Жители Волынской области уплатили более 5,6 миллиарда гривен НДФЛ

По итогам 2021 года из легальных доходов волынян в бюджеты уплачено 5 миллиардов 651 миллион гривен НДФЛ (Налог с доходов физических лиц). Это на 22,5 процента больше, чем в 2020 году.
Об этом сообщает пресс-служба волынских налоговиков.
Из общей суммы уплаченного НДФЛ в области более 1,4 миллиарда гривен направили в госбюджет. Остальные суммы, а это более 4,2 миллиарда гривен – доход местных бюджетов.
Об этом сообщает пресс-служба волынских налоговиков.
Из общей суммы уплаченного НДФЛ в области более 1,4 миллиарда гривен направили в госбюджет. Остальные суммы, а это более 4,2 миллиарда гривен – доход местных бюджетов.
В то же время в налоговой службе края акцентируют внимание работодателей на важности строгого соблюдения требований трудового и налогового законодательства.
Всем, кто раньше получал доходы без уплаты налогов, в Главном управлении ГНС в Волынской области советуют воспользоваться правом на одноразовое добровольное декларирование.
Чтобы воспользоваться правом на налоговую амнистию до 1 сентября 2022 года нужно заполнить в Электронном кабинете и подать декларацию, впоследствии уплатить предусмотренный специальный сбор.
Напомним, что сбор с одноразового (специального) добровольного декларирования – это одноразовый обязательный платеж, размер которого самостоятельно рассчитывается декларантом по стоимости принадлежащих ему активов с учетом ставок такого сбора и отражается им в одноразовой (специальной) добровольной декларации.
Напомним, что сбор с одноразового (специального) добровольного декларирования – это одноразовый обязательный платеж, размер которого самостоятельно рассчитывается декларантом по стоимости принадлежащих ему активов с учетом ставок такого сбора и отражается им в одноразовой (специальной) добровольной декларации.
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