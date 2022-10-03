Жители только что освобожденных территорий будут получать денежную помощь

Жители только что освобожденных от оккупантов территорий будут получать дополнительную денежную помощь в размере 2 200 гривен.
Выплаты начнутся со следующего месяца, сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
Сейчас на освобожденных территориях Харьковщины и Херсонщины продолжается пилотный проект: прошедшие оккупацию жители через «Укрпочту» получают разовую денежную помощь в сумме 1200 гривен.
По вопросам получения помощи можно обратиться в Минреинтеграции на горячую линию по номеру 15-48 или на горячую линию уполномоченного по ВПЛ: +38 (066) 813 62 39.
Также для них, по словам Верещука, предусмотрена гуманитарная помощь: продукты питания, вещи первой необходимости, средства гигиены, теплая одежда на зиму.
Напомним, в сентябре 2022 года ВСУ освободили от российских оккупантов Харьковскую область, также продолжается деоккупация территорий в Донецкой и Херсонской областях.
Сейчас на освобожденных территориях Харьковщины и Херсонщины продолжается пилотный проект: прошедшие оккупацию жители через «Укрпочту» получают разовую денежную помощь в сумме 1200 гривен.
По вопросам получения помощи можно обратиться в Минреинтеграции на горячую линию по номеру 15-48 или на горячую линию уполномоченного по ВПЛ: +38 (066) 813 62 39.
Также для них, по словам Верещука, предусмотрена гуманитарная помощь: продукты питания, вещи первой необходимости, средства гигиены, теплая одежда на зиму.
Напомним, в сентябре 2022 года ВСУ освободили от российских оккупантов Харьковскую область, также продолжается деоккупация территорий в Донецкой и Херсонской областях.
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