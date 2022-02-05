Жилье для военнослужащих не достроено, а денег - нет

Жилье для военнослужащих – один из самых острых вопросов в стране. Годами защитники отечества стоят в очереди на получение квартиры, но так и не получают собственные квадратные метры. По подсчетам экспертов около 48 тысяч украинцев, служащих в армии ждут своего часа.

Всего в украинской армии существует три типа жилья: постоянное, служебное и штатно-должностное. До недавнего времени все, кто вступал на военную службу и нуждался в улучшении жилищных условий, сразу имели право встать в квартирную очередь для получения постоянного жилья. Во время прохождения службы кто-то получал служебное жилье, а кто проживал в казармах или общежитиях и годами ждал свою квартиру.

Министерство обороны предоставляет служащим несколько квартир в год, однако этого мало, ведь только из военных вузов ежегодно выпускается более тысячи бойцов. С начала боевых действий на востоке страны количество армейцев выросла на 75 процентов. А квартирная очередь достигла рекордной отметки - почти 50 000 человек. Правда, в Минобороны придумали, как это остановить: с 2018 года очередь почти заблокировали. Теперь претендовать на постоянное жилье могут исключительно те, кто отдал служению Родине 20 лет.

«Для новых военнослужащих мы постепенно отказываться от раздачи квартир, потому что эта практика очень несправедлива и неэффективна, и из постсоветских стран это осталось только в Украине. Это не работает», - заявил бывший заместитель министра обороны Украины Алексей Марцинюк.

Еще несколько лет назад стартовала масштабная кампания по возведению почти 200 общежитий по всей Украине. Темпы строительства впечатляли. Проект должны были завершить еще три года назад и, таким образом, улучшить условия проживания почти 23 тысяч военных. В частности, программа предусматривала и штатно-должностное жилье для командиров. Но деньги потратили, а общежитий возвели лишь половину.