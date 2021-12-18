Жилье для крымских татар – кто оплачивает строительство?

13:43 20 Июль Киев, Украина

Турция планирует оплатить переезд крымских татар. Внутреннее перемещение населения из Крыма в Херсонскую область состоится в рамках предоставления жилья от Минреинтеграции. Также, министерство разрабатывает документы и дорожную карту для осуществления данного проекта.

Об этом шла речь на встрече заместителя министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Давида Макарьян с чрезвычайным и полномочным послом Турецкой Республики в Украине Ягмур Ахметом Гюльдере, сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

«Турция подтвердила заинтересованность в помощи Украине обеспечить жильем около 500 семей крымских татар, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за оккупации Россией Крымского полуострова. Об этом президент Турции Реджеп Эрдоган заявил в феврале во время брифинга с главой украинского государства Владимиром Зеленским. Наше министерство сейчас разрабатывает дорожную карту реализации этого проекту и обрабатывает документы, которые будут определять технические вопросы строительства жилья в Херсонской области для внутренне перемещенных лиц из Крыма», - рассказал Макарьян.

Отмечается, что жилые комплексы вместе с объектами социальной инфраструктуры для ВПО из оккупированного Крыма с помощью Турции построят в Херсоне и Геническе.

Строительство планируется начать в этом году, чтобы люди уже весной 2021 смогли вселиться в новые квартиры. Финансирование проекта берет на себя турецкая сторона.