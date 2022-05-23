Железнодорожные пассажирские перевозки станут прибыльными в 2021 году

«Финансовый план «Укрзализныци» предусматривает около 9 млрд грн доходов от пассажирских перевозок в 2021 году», - рассказал руководитель филиала «Пассажирская компания» АО «УЗ» Александр Перцовский.

Таких цифр планируется достичь за счет внедрения системы модели заказа транспортных услуг, при которой государство и местные власти оплачивают перевозчикам стоимость социально значимых маршрутов (PSO).

«РSО – это не о бюджетных «подачках» или субсидировании, а о заказе на конкурсной основе услуг по перевозке пассажиров. Сейчас, к сожалению, мы ежегодно имеем долги в сотни миллионов за перевозку льготных категорий», - уточнил и.о. члена правления «Укрзализныци».

На данный момент идет процесс подготовки к проведению тендера, а также поиск организатора тендера, который сможет грамотно определить социально значимые маршруты, сроки, на которые будут заключаться договора, а также из бюджетов каких уровней будут проводиться закупки.

«Параллельно мы общаемся с Запорожской и Днепропетровской ОГА и депутатами местных советов, чтобы провести там пилотный проект с использованием PSO. Под них мы привлечем кредиты ЕИБ и ЕБРР, в которых есть программы, рассчитанные на развитие местного транспорта. За эти средства обновим подвижной парк. Надеемся, что население увидит экономический эффект», - резюмировал Александр Перцовский.

Помимо внедрения системы PSO, увеличение прибыльности пассажирских перевозок будет осуществляться за счет оптимизации расходов и коммерческих доходов.