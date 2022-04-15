Железнодорожники-переселенцы получили жилье от «Укрзализныци»

В условиях финансового кризиса АО «Укрзализныця» продолжает заботиться о своих работниках, в том числе о работниках РФ «Донецкая железная дорога», которым пришлось покинуть родные дома из-за войны на востоке Украины.

В Славянске 17 ноября в эксплуатацию сдали трехэтажное общежитие семейного типа для переселенцев. На торжественном мероприятии присутствовали Владимир Жмак, Александр Носулько (начальник «Донецкой железной дороги»), Алексей Стратийчук (начальник филиала «ЦСМРЭЗС» АО «Укрзализныця»), а также Леонид Бессарабов (председатель Лиманского профсоюза).

«Для нас это не просто очередное медийное событие, это индикатор того, как «Укрзализныця» относится к своим работникам. Мы стремимся поддерживать тех, кто своим ежедневным трудом поддерживает железную дорогу», - сказал руководитель УЗ Владимир Жмак.

Сотрудники «Укрзализныци», которые получили жилье, теперь смогут не беспокоиться о съемных квартирах и накоплении средств на покупку жилья в будущем. Социальная защищенность работников – один из приоритетов руководства компании. Сюда входит и улучшение жилищных условий.

В этот раз 30 семей получили полностью меблированные, оснащенные сантехникой и бытовой техникой квартиры. В зависимости от состава семьи некоторые получили однокомнатные квартиры площадью 32-38 кв. метров, а кому-то достались двухкомнатные квартиры площадью 53-56 кв. метров.

Новоселы успели оценить преимущества местоположения нового жилья – рядом находится торговый центр, школа, детский сад и железнодорожный вокзал.

Деятельность Владимира Жмака - пример работы настоящего профессионала, у которого нет времени на пустые разговоры и обещания.