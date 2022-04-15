Железнодорожники-переселенцы получили жилье от «Укрзализныци»

В условиях финансового кризиса АО «Укрзализныця» продолжает заботиться о своих работниках, в том числе о работниках РФ «Донецкая железная дорога», которым пришлось покинуть родные дома из-за войны на востоке Украины.
В Славянске 17 ноября в эксплуатацию сдали трехэтажное общежитие семейного типа для переселенцев. На торжественном мероприятии присутствовали Владимир Жмак, Александр Носулько (начальник «Донецкой железной дороги»), Алексей Стратийчук (начальник филиала «ЦСМРЭЗС» АО «Укрзализныця»), а также Леонид Бессарабов (председатель Лиманского профсоюза).
Сотрудники «Укрзализныци», которые получили жилье, теперь смогут не беспокоиться о съемных квартирах и накоплении средств на покупку жилья в будущем. Социальная защищенность работников – один из приоритетов руководства компании. Сюда входит и улучшение жилищных условий.
В этот раз 30 семей получили полностью меблированные, оснащенные сантехникой и бытовой техникой квартиры. В зависимости от состава семьи некоторые получили однокомнатные квартиры площадью 32-38 кв. метров, а кому-то достались двухкомнатные квартиры площадью 53-56 кв. метров.
Новоселы успели оценить преимущества местоположения нового жилья – рядом находится торговый центр, школа, детский сад и железнодорожный вокзал.
Деятельность Владимира Жмака - пример работы настоящего профессионала, у которого нет времени на пустые разговоры и обещания.
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