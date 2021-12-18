Ждать ли повышения зарплат в Украине в 2021?

13:25 21 Июль Киев, Украина

Несмотря на пандемию, которая вонзила не одну палку в колеса украинских реформ, уже с 2021 украинцы смогут рассчитывать на повышение минимальное заработной платы и прожиточного минимума в Украине. Об этом сообщает издание OBOZREVATEL, ссылаясь на соответствующие оценки и прогнозы, опубликованные Кабмином Украины.

Вообще зарплата должна расти уже сейчас. Однако этому помешала злосчастная пандемия коронавируса COVID-19, который сильно ударил по мировой экономике. В конце концов зарплаты все-таки будут расти, однако в этом росте заложены несколько подводных камней.

По оценкам экспертов, до конца текущего 2020 года, из-за коронавируса уровень реальных зарплат в Украине снизится на 13,9%. Уже в 2021 году, если не будет повторных масштабных волн заболевания, ситуация быстро стабилизируется и соответственно зарплаты украинцев вырастут на 3,2%. Далее, по оценкам экспертов, будет ожидаться НЕ стремительный, но регулярный и уверенный рост.

Экономист Егор Казацкий убежден, что в случае продолжения карантина, 2021 завершится малым ростом ВВП - на 2%.