«Зеленые зоны» карантина – что ждать украинцам?

09:44 23 Июль Киев, Украина

Правительство Украины вводит в стране отдельные карантинные условия в зависимости от уровня заболеваемости в регионе. Планируется поделить территорию на четыре зоны – красный, желтый, оранжевый и зеленый уровни. В таком режиме страна будет жить до 31 августа 2020 года.

"Уровень определяется автоматизированным программным обеспечением на основе определенных алгоритмов и собранных данных и утверждается Национальной комиссией ТЭБ и ЧС", - отметил министр здравоохранения Максим Степанов. Он отметил, что даже для "зеленой зоны" продолжают действовать определенные карантинные ограничения: "Зеленая зона" не означает полное снятие карантина ", - подчеркнул Н. Степанов.

Речь идет о таких карантин для "зеленой зоны":