«Зеленые зоны» карантина – что ждать украинцам?

Правительство Украины вводит в стране отдельные карантинные условия в зависимости от уровня заболеваемости в регионе. Планируется поделить территорию на четыре зоны – красный, желтый, оранжевый и зеленый уровни. В таком режиме страна будет жить до 31 августа 2020 года.
"Уровень определяется автоматизированным программным обеспечением на основе определенных алгоритмов и собранных данных и утверждается Национальной комиссией ТЭБ и ЧС", - отметил министр здравоохранения Максим Степанов. Он отметил, что даже для "зеленой зоны" продолжают действовать определенные карантинные ограничения: "Зеленая зона" не означает полное снятие карантина ", - подчеркнул Н. Степанов.
Речь идет о таких карантин для "зеленой зоны":
- в общественных зданиях обязательным является ношение маски или респиратора;
- проведение массовых мероприятий может происходить при условии пребывания не более 1 человека на 5 квадратных метров;
- кинотеатры должны быть заполнены не более чем на 50%;
- пассажирские перевозки должны проходить только для пассажиров на сидячих местах.
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