Зеленский возьмет под контроль повышение цен

В Украине начнется контроль и борьба с завышенными ценами. Офис президента получил распоряжение взять под контроль скачки цен на продовольствие в стране. О решении Владимира Зеленского и поставленной задаче рассказал украинский политолог.

По его словам, такую задачу лидер страны делегировал непосредственно главе ОП Андрею Ермаку.

Глава страны считает, что на данный момент стоимость ряда продуктов слишком завышена из-за действий монополистов. И если в других странах такие тенденции происходят на фоне кризиса, то в Украине ситуация полностью вышла из-под контроля.

«За последний год цены на пшеницу выросли почти на 40%, ну, а про цены на куриные яйца я вообще молчу, потому что иногда кажется, что они у нас какие-то золотые или хотя бы позолоченные», — указывает политолог.

Напомним, что в 2020 году с его пандемией коронавируса, экономическим кризисом и другими проблемами, заметно снизилась покупательская способность украинцев. Эксперты называют цифру 40%, при этом говоря и о том, что продукты подорожали на 20%, коммунальные услуги поднялись в цене на 57%, а вот доходы граждан нашей страны увеличились всего на 10%.