Зеленский восстановил выплаты социальной помощи

В Украине снова планируют вернуть социальную помощь различным слоям населения. Это касается людей с инвалидностью, ухода за больными, а также ряда других статей финансирования.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон Украины «О внесении изменений в раздел II «Заключительные положения» Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год». Об этом сообщает «Фонд социального страхования Украины».

Документом восстанавливается финансирование: специальных медицинских и постоянных посторонних уходов, бытового обслуживания, в частности, для лиц с инвалидностью; одноразовых страховых выплат в случае стойкой утраты трудоспособности или смерти пострадавшего на производстве; лекарств и изделий медицинского назначения для пострадавших на производстве, лиц с инвалидностью; а также реабилитационного лечения работающих после перенесенных заболеваний и травм; санаторно-курортного лечения пострадавших, лиц с инвалидностью.

Соответствующий закон Верховная Рада Украины приняла 03 ноября, а вступит в силу он со следующего дня после его опубликования.