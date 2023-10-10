Зеленский утвердил выделение 21% ВВП на оборону Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) от 9 октября 2023 года о выделении более 21% ВВП из государственного бюджета на оборону.
Согласно тексту указа, вступает в силу решение СНБО "О предложениях к проекту Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2024 год", относящееся к статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины.
В рамках этого решения правительство Украины обязано учесть и обеспечить при доработке проекта закона о государственном бюджете на 2024 год общий финансовый ресурс на оборону, который составляет не менее 21,6% от ВВП страны.
Согласно тексту указа, вступает в силу решение СНБО "О предложениях к проекту Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2024 год", относящееся к статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины.
В рамках этого решения правительство Украины обязано учесть и обеспечить при доработке проекта закона о государственном бюджете на 2024 год общий финансовый ресурс на оборону, который составляет не менее 21,6% от ВВП страны.
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