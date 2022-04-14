Зеленский провел переговоры с МВФ - результаты

Украина в лице президента страны Владимира Зеленского провела внеочередные переговоры с Международным валютным фондом. На этот раз диалог состоялся с директором-распорядителем организации Кристалиной Георгиевой, как сообщает пресс-служба украинского президента.

Указывается, что переговоры прошли в формате телефонного разговора. Главные темы диалога касались принятия проекта украинского государственного бюджета на 2021 год, общего взаимодействия Украины и МВФ, а также актуальности решения КСУ в отношении прекращения действия антикоррупционной реформы.

В разговоре с Георгиевой Зеленский указал, что сейчас Украина не отказывается ни от одного своего обязательства. Также он подчеркнул, что государство активно работает над проблемами в банковской системе, а также в налоговой и таможне.

«На сегодня все структурные маяки, предусмотренные для пересмотра программы МВФ, выполнены», — заявил он.

Напомним, что ранее Украина заключила с Международным валютным фондом сотрудничество в рамках программы кредитования под названием «stand by», которая рассчитана на 18 месяцев и охватывает объем выплат в 5 млрд долларов.

По данным представителя Украины в Фонде Владислава Рашкована, первая сумма транша размером в 2,1 млрд долларов уже направлена в Украину.