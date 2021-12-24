Зеленский предложил превратить олигархов в бизнесменов – подробности

Владимир Зеленский записал для украинского народа видеообращение. В нем он огласил о начале разработки нового законопроекта. По словам президента Украины - закон коснется украинских олигархов.

Зеленский предложил субъектам законодательной инициативы разработать закон о статусе олигархов. По словам главы государства, в нем будут регулироваться такие нюансы в отношении представителей олигархического класса, как введение санкций и др.

"Как олигархи будут превращаться в бизнесменов", — пояснил логику этого законопроекта Зеленский.

Также он заявил, что нельзя допустить влияния олигархов на Верховную Раду, на правительство, на другие властные структуры.