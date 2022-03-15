Зеленский предлагает экономическую стратегию на 10 лет

Владимир Зеленский намерен разработать экономическую стратегию для Украины на следующие 10 лет. Он акцентировал внимание на том, что правительство уже провело аудит экономической деятельности государства за 28 лет. Эти заявления были сделаны в рамках его отчета в Верховной Раде 20 октября.

В ближайшие две недели результаты экономического аудита представят общественности, рассказал Владимир Зеленский.

Впрочем, президент подчеркнул, что уже сейчас понятно, что впереди очень много работы. В частности, он хочет уменьшить долю государства в экономике, наладить государственно-частное партнерство и увеличить инвестиционные расходы бюджета.

Наш финансовый ресурс ограничен, мы не можем удовлетворить абсолютно всех. И мы должны помочь тем, кто поможет другим. Это проекты с высоким мультипликатором, которые возвращают инвестиции через налоги и создают новые рабочие места, - пояснил Владимир Зеленский.

Также он выразил желание создать "экосистему" для внешних и внутренних инвестиций. Кроме того, глава государства заявил о необходимости освободить дополнительный экономический ресурс и поручил правительству с этим разобраться.

Владимир Зеленский заявил и о необходимости создать полноценную долговременную стратегию развития, которая будет охватывать период не во 2, 3 или даже 5 лет. Мол, Украине необходимо четкое видение, куда двигаться государству до 2030 года.

"Давайте перестанем мерить развитие Украины политическими каденциями. Знаю, что такая работа велась правительством. Вместе с результатами аудита ожидаем и презентации развития экономических векторов Украины до 2030 года", - заявил президент.