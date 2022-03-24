Зеленский подписал закон об электронных торгах на землю – подробности

На сайте Верховной Рады появилась информация о подписании презентом Зеленским нового закона. Речь идет о возможности продавать земельные участки через электронные аукционы. Это облегчит вопрос о присутствии участников и сделает решение вопросов о покупки более быстрым.

Как указано в пояснительной записке к документу, сейчас аукционы по продаже земли проходят в устаревшей форме – с физическим присутствием участников, поднятием табличек со ставками и т.д. При этом электронные аукционы уже доказали свою эффективность в ходе продажи объектов малой приватизации, а также позволили увеличить стоимость этих лотов в разы.

Со вступлением закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них через электронные аукционы" в силу земельные онлайн-торги будут проводиться в единой электронной торговой системе в режиме реального времени. По итогам аукционов будет заключаться договор купли-продажи, аренды, права на застройку (суперфиция) или долгосрочной аренды (эмфитевзиса) земельного участка с победителем торгов, который предложил наивысшую цену.

Также изменится размер гарантийного взноса по лоту, который составит не менее 30% стартовой цены продажи земельного участка или стартового размера годовой платы за пользование участком.

Напомним, в мае 2021 года Верховная Рада приняла закон о продаже земельных участков государственной и коммунальной собственности, а также прав аренды на них через электронные аукционы.