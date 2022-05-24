Зеленский подписал закон о госпомощи безработным

В Украине разработан ряд мероприятий для помощи населению в борьбе с результатами пандемии. Помощь по частичной безработице могут получить те граждане, которые потеряли часть дохода из-за карантинных ограничений.

Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно социальной защиты населения на период действия карантина, установленного Кабинетом Министров Украины с целью предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID -19)» был на днях подписан президентом Украины Владимиром Зеленским.

Известно, что закон направлен на усиление социальной защиты и поддержки граждан, в частности в условиях принятия необходимых противоэпидемических мероприятий.

Так, согласно документу, в случае потери части дохода из-за карантина, граждане имеют право на получение помощи по частичной безработице. Кроме того, закон дает право уволенным с военной службы после участия в проведении АТО/ООС, право на одноразовое получение ваучера. Он может быть использован для получения услуг по повышению квалификации или переподготовке по специальностям, которые приоритетны на сегодняшний день.

Напомним, что в Государственной службе статистики Украины зафиксировали положительные изменения в отношении уменьшения безработных в Украине. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.