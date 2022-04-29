Зеленский подписал закон, которым возвращается НДС в 20% для аграриев

16:27 29 июля Киев, Украина

Президент Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому на некоторую агропродукцию возвращается НДС в 20%.

Об этом сообщает пресс-служба ОП, в четверг, 29 июля.



Документ призван уменьшить риски от повышения цен на продукты питания, а также создать равные условия налогообложения НДС для сельскохозяйственных производителей и предприятий перерабатывающей отрасли.



Закон восстанавливает 20-процентную ставку налога на добавленную стоимость при ввозе на территорию Украины крупного рогатого скота, свиней и овец, молока, ржи, овса, семян льна, масличных культур, сахарной свеклы.



В то же время остается ставка НДС в 14% при операциях по поставке пшеницы и ржи (меслин), ячменя, кукурузы, соевых бобов, рапсового или рапса, подсолнечника.



Верховная Рада приняла данный законопроект 1 июля.