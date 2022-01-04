Зеленский «активировал» решение СНБОУ

Зеленский подписал указ, активировавший процесс экономических санкций относительно российских компаний и тех предприятий, чья деятельность может быть рассмотрена как угроза для Украины. Речь идет о решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 апреля 2021 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер». Именно его президент Украины ввел в действие, подписал распоряжение № 169/2021 от 21 апреля 2021.

Под экономические ограничения попали строительные и промышленные компании, связанные со схемами при тендерных закупках через электронную систему торгов Prozorro: ООО «Полтавастройцентр», «Николаевстройцентр», «Гранит», «М-СТРОЙ ГРУПП»).

Также есть две фирмы, зарегистрированные в Гонконге (Endless Moonlight и Trading Field).

В санкционный список вошли 12 компаний с местом регистрации в Донецкой области, в г. Мариуполь: «Парма Люкс», «Ориентекс Продакшен», «Фуд трейдс плюс», «Гольдман Спред» и другие.

Две компании, зарегистрированные в РФ, также вошли в новый список, в частности, это ООО «Строительная компания «Дорлидер» (строительство автомобильных дорог и автомагистралей) и ООО «Гранит-001» (оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием).

Также введен в действие второй пакет санкций против 13 граждан за контрабанду.

Свое мнение на этот счет высказал Сергей Горбатюк, бывший руководитель управления спецрасследований ГПУ, глава фундации «Право и справедливость».

«Пока у нас соседом является Российская Федерация с нынешним руководством, опасность сохраняется. Хорошо, если перемещение техники не перерастет в военный конфликт. Однако, это влияет на психологическое состояние населения, проявляется в скупке валюты и тому подобное. Поэтому это также может негативно влиять на экономические процессы в стране. Будем надеяться, что на сегодня это не тот процесс, который действительно приведет к падению гривны и другим негативным изменений «, — говорит эксперт.

Сергей Горбатюк отмечает, что история показывает, что там, где есть административное вмешательство государства, оно, как правило, ничем полезным не заканчиваются. Конечно, есть какие-то критические ситуации, но вряд сейчас ситуация именно такой.

"Безусловно, никто не будет отрицать, что проблематика контрабанды существует длительное время, не решается и влияет на все сферы жизни. Только представьте, ежегодно 100-300 млрд гривен не попадает в госбюджет. Однако надо понимать, что у нас отменена уголовная ответственность за контрабанду. Поэтому законопроект о возвращении наказания должен был уже рассматриваться Верховной Радой после первого же заседания СНБО, где были наложены санкции на контрабандистов. Но этого, к сожалению, не происходит", — заявляет специалист.

Сергей Горбатюк уверен, что если контрабанду осуществляют исключительно с тем, чтобы не заплатить обязательные платежи и таможенные сборы, то любые экономические методы не помогут. Поэтому должно быть неотвратимость наказания и экономическое стимулирование.