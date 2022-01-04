Зеленский «активировал» решение СНБОУ

Зеленский подписал указ, активировавший процесс экономических санкций относительно российских компаний и тех предприятий, чья деятельность может быть рассмотрена как угроза для Украины. Речь идет о решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 апреля 2021 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер». Именно его президент Украины ввел в действие, подписал распоряжение № 169/2021 от 21 апреля 2021.
Под экономические ограничения попали строительные и промышленные компании, связанные со схемами при тендерных закупках через электронную систему торгов Prozorro: ООО «Полтавастройцентр», «Николаевстройцентр», «Гранит», «М-СТРОЙ ГРУПП»).
Также есть две фирмы, зарегистрированные в Гонконге (Endless Moonlight и Trading Field).
В санкционный список вошли 12 компаний с местом регистрации в Донецкой области, в г. Мариуполь: «Парма Люкс», «Ориентекс Продакшен», «Фуд трейдс плюс», «Гольдман Спред» и другие.
Две компании, зарегистрированные в РФ, также вошли в новый список, в частности, это ООО «Строительная компания «Дорлидер» (строительство автомобильных дорог и автомагистралей) и ООО «Гранит-001» (оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием).
Также введен в действие второй пакет санкций против 13 граждан за контрабанду.
Свое мнение на этот счет высказал Сергей Горбатюк, бывший руководитель управления спецрасследований ГПУ, глава фундации «Право и справедливость».
Сергей Горбатюк отмечает, что история показывает, что там, где есть административное вмешательство государства, оно, как правило, ничем полезным не заканчиваются. Конечно, есть какие-то критические ситуации, но вряд сейчас ситуация именно такой.
Сергей Горбатюк уверен, что если контрабанду осуществляют исключительно с тем, чтобы не заплатить обязательные платежи и таможенные сборы, то любые экономические методы не помогут. Поэтому должно быть неотвратимость наказания и экономическое стимулирование.
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