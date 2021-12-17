«Зеленой энергией» в Украине пользуется свыше 25 000 хозяйств

13:32 21 Июль Киев, Украина

Согласно данным службы Госэнергоэффективности Украины отмечен рост количества потребителей, которые установили солнечные электростанции (СЕСд). На 01 июля 2020 года таких хозяйств насчитывается свыше 25 тысяч.

«Используя электроэнергию из энергии солнца, семьи самостоятельно обеспечивают свои энергетические потребности и экономят на коммунальных услугах. Если установить аккумуляторное оборудование, то можно стать фактически автономным и энергонезависимым », - прокомментировал и.о. Председателя Госэнергоэффективности Константин Гура результаты мониторинга установления СЭС в домохозяйствах.

Согласно сообщению, объем вложенных семьями инвестиций превышает 520 млн евро, а суммарная мощность всех СЕСд - 658 МВт. В частности, в течение II квартала 2020 еще около 1500 домохозяйств перешли на солнечные панели.

Лидерами среди областей по использованию альтернативной энергии является Днепропетровская (почти 3500 МВт), Тернопольская (более 2200 МВт), Киевская (более 2000 МВт), Ивано-Франковска (более 1900 МВт) и Закарпатская (почти 1600 МВт) области.