Заявить о повреждении своего имущества скоро можно будет через Дію

08:44 27 марта Киев, Украина

Уверенность нашего народа и нашего правительства в скорой победе видна в тех планах восстановления, которые уже сейчас принимаются на законодательном уровне. Так, Денис Шмыгаль сообщил вчера, 26 марта, что Кабинет Министров Украины утвердил порядок сбора и учета информации о поврежденном и уничтоженном в результате боевых действий недвижимом имуществе через портал и приложение Дія.

В частности, это можно будет делать через портал и приложение Дія уже через неделю.

"На прошлой неделе я анонсировал, что правительство уже в ближайшее время разработает механизм фиксации ущерба каждого украинца, чье имущество разрушила война. Сегодня правительство приняло постановление о порядке сбора и учета информации о поврежденном и уничтоженном вследствие боевых действий недвижимом имуществе через портал и приложение "Дія ", - написал премьер-министр.

Премьер отметил, что Украина все отстроит: каждый дом, каждую квартиру, каждую улицу каждый пострадавший город.

"И этот процесс начинается уже сейчас - по сбору информации и фиксации ущерба", - добавил он.

За месяц войны в Украине российские войска разрушили целые города, инфраструктуру, жилые комплексы, мосты и дороги.

Напомним, в 11 областях Украины стартовала посевная. Власти открыли доступ аграриям к беспроцентным кредитам и предпринимают меры для снижения цен на топливо.