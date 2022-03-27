Заявить о повреждении своего имущества скоро можно будет через Дію

Уверенность нашего народа и нашего правительства в скорой победе видна в тех планах восстановления, которые уже сейчас принимаются на законодательном уровне. Так, Денис Шмыгаль сообщил вчера, 26 марта, что Кабинет Министров Украины утвердил порядок сбора и учета информации о поврежденном и уничтоженном в результате боевых действий недвижимом имуществе через портал и приложение Дія.
В частности, это можно будет делать через портал и приложение Дія уже через неделю.
Премьер отметил, что Украина все отстроит: каждый дом, каждую квартиру, каждую улицу каждый пострадавший город.
За месяц войны в Украине российские войска разрушили целые города, инфраструктуру, жилые комплексы, мосты и дороги.
Напомним, в 11 областях Украины стартовала посевная. Власти открыли доступ аграриям к беспроцентным кредитам и предпринимают меры для снижения цен на топливо.
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