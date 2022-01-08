Затяжной локдаун в Индии повлиял на снижение цен на нефть

09:45 28 Апрель Киев, Украина

Как показали данные торгов, эта неделя началась с постепенного падения мировых цен на «черное золото» эталонных марок. Поводом для снижения цены послужили сообщения о стремительном ухудшении пандемической ситуации в Индии, которая является одним из основных покупателей нефти.

Так, июньские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures упали на $0,76 (1,16%) – до $64,66 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на июнь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) понизилась на $0,69 (1,11%) – до $61,45 за баррель.

Сейчас спред между актуальными контрактами на марки Brent и WTI составляет $3,21 в пользу Brent.

По итогам минувшей недели нефть марки Brent потеряла в цене 1%, WTI – 1,7%. Однако с начала года они подорожали более чем на 27%.

На настроение инвесторов оказывает давление ухудшение эпидемиологической ситуации в некоторых азиатских странах, пишет Интерфакс. Так, в Индии несколько дней подряд фиксируют рекордный прирост заражений COVID-19.

"Рынок следит за развитием ситуации в Индии, что вызвало некоторые опасения по поводу спроса на нефть в регионе", – отмечает аналитик ING Уоррен Паттерсон, которого цитирует S&P Global Platts.

По его мнению, ситуация в Индии, являющейся третьим крупнейшим в мире импортером нефти, будет в центре внимания участников встречи ОПЕК+.

Также в четырех японских префектурах – Токио, Осаке, Киото и Хиого – был объявлен режим ЧС из-за коронавируса, который продлится до 11 мая.

Давление на рынок также оказывают перспективы увеличения экспорта нефти из Ирана. Президент Ирана Хасан Рухани на прошлой неделе выразил оптимизм по поводу возможности достижения сделки между Вашингтоном и Тегераном по иранской ядерной программе, отметив, что переговоры продвинулись примерно на 60-70%.