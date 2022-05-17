Затягивание военных действий усилит кризис экономики в Украине

О финансовых потерях Украины в ходе войны рассказал министр финансов Сергей Марченко в своем интервью изданию The Economist. По его словам, Украина ежемесячно теряет 5 миллиардов долларов, что составляет 5% ВВП.

Министр назвал "большим бременем" для бюджета зарплаты военных.

Он отметил, что затягивание войны более чем на три-четыре месяца потребует болезненных мер.

По его словам, в таком случае страна может пойти на резкое повышение налогов, сокращение расходов и прибегнуть к национализации.

Глава Минфина отметил, что примерно на четверть сократились таможенные поступления из-за сокращения импорта и приостановки действия многих пошлин.

Также Марченко напомнил, что Всемирный банк прогнозирует сокращение ВВП Украины примерно на 45% в 2022 году. По оценке Украины, ВВП упадет на 44%.

По данным Минфина, в апреле в общий фонд госбюджета поступило 76,2 млрд гривен. Это составляет 74% от поступлений марта (103,4 млрд гривен).

За первые 4 месяца 2022 года госбюджет выполнен с дефицитом в сумме 146,6 млрд грн., в том числе общий фонд - с дефицитом в сумме 157,2 млрд грн при запланированном дефиците на январь-апрель в сумме 317,1 млрд гривен.