Затонувший танкер принес потерь на 15 тыс долларов

11:49 09 Июль Киев, Украина

Государственная экологическая инспекция Украины в Одесской области сделал предварительный расчёт ущерба из-за кораблекрушения нефтяного танкера «Делфи» на одесском пляже Дельфин. Оценку сообщили в ответ на запрос сайта Hromadske и она составила 15 204,73 доллара.Подсчитать точную сумму убытков можно будет только после получения официальной информации о количестве нефтепродуктов, попавших в акваторию и после удаления танкера.

Сумма ущерба удивила многих экспертов в этой области. Танкер периодически выбрасывает уже полгода нефтепродукты, загрязняя пляж и акваторию.

Напомним, что 30 апреля Государственная экологическая инспекция зафиксировала сброс пальмового масла с судна «STAVANGER» (флаг TUVALU) из-за аварийной ситуации в порту «Южный». В море попало 8 тонн органического продукта. Расчёт нанесённых убытков составил 2,4 млн долларов США.