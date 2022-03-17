Заседание комитета ОПЕК+ снизило цены на нефть

20 октября 2020 года нефтяные котировки стремительно снижаются. Это случилось сразу после окончания заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC).

На лондонской бирже ICE Futures стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую смесь Brent снизилась на 0,33 доллара, или на 0,77%, составив 42,29 долларов за баррель сырья. По итогам торгов в понедельник эти контракты упали в цене на 0,31 доллара, или на 0,7%, составив 42,62 доллара за баррель.

На электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) стоимость ноябрьских фьючерсов на американскую нефть WTI снизилась на 0,26 доллара, или на 0,64%, составив 40,57 долларов за баррель. В понедельник фьючерсы подешевели на 0,05 доллара, или на 0,1%, составив 40,83 долларов за баррель. Срок действия ноябрьских фьючерсов на WTI завершается во вторник. Более активные декабрьские контракты во вторник теряют в цене 0,29 доллара, или 0,71%, торгуясь на уровне $40,77.

Мониторинговый комитет ОПЕК+ по итогам заседания в понедельник рекомендовал отстающим странам активизировать свои усилия по сокращению добычи нефти, но не затронул вопрос возможного изменения параметров сделки.

По данным Bloomberg, эксперты не исключают, что страны ОПЕК+ примут решение об отказе от планируемого наращивания добычи на заседаниях, намеченных на конец ноября – начало декабря, учитывая низкий спрос на нефть из-за пандемии коронавируса и растущее предложение нефти на мировом рынке, в частности, со стороны Ливии.