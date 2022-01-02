Зарплаты в Украине: реалии и цифры

Согласно данным Государственной службы статистики, средняя зарплата в Украине составляет всего 13 тысяч гривен. Наши журналисты попробовали разобраться с экспертами – на сколько это реальные цифры. И самое важное – как увеличить доходы населения?
Это, по его словам, не так. Эксперт отмечает, что в одном из исследований Центра Разумкова, настоящие средние зарплаты с учетом теневой экономики в 2018 году оценивались почти на 40% выше, чем показывают официальные данные. Если отложить в сторону формулы, чтобы оценить "конвертную" часть зарплат будет проще посмотреть на оценку уровня теневой экономики, считает Артем Петренко.
Так, по данным последнего исследования Министерства экономразвития Украины, часть теневой экономики от официального ВВП за первые 9 месяцев 2020 года составила 31%.
По его словам, для ответа на вопрос, как повысить среднюю зарплату в Украине до уровня среднеевропейской, можно написать десятки статей и книг. Если же коротко, то нам нужны две вещи, считает Артем Петренко.Первое – эффективные государственные институты, которые создают поле для нормальной честной конкуренции, как политической, так и экономической. Второе – нам нужно не просто кардинально увеличить уровень инвестиций, а стимулировать их именно в наиболее сложные производства и технологии.
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