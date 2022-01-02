Зарплаты в Украине: реалии и цифры

Согласно данным Государственной службы статистики, средняя зарплата в Украине составляет всего 13 тысяч гривен. Наши журналисты попробовали разобраться с экспертами – на сколько это реальные цифры. И самое важное – как увеличить доходы населения?



"Чтобы достичь среднего европейского уровня жизни нам нужно не менее 40 лет ускоренного роста – не ниже 7% в год". Заместитель директора Института развития инноваций (INTENS) Артем Петренко призывает не думать, что в официальной статистике все бедны, как церковные мыши, а в реальности население Украины состоит из миллионеров.

Это, по его словам, не так. Эксперт отмечает, что в одном из исследований Центра Разумкова, настоящие средние зарплаты с учетом теневой экономики в 2018 году оценивались почти на 40% выше, чем показывают официальные данные. Если отложить в сторону формулы, чтобы оценить "конвертную" часть зарплат будет проще посмотреть на оценку уровня теневой экономики, считает Артем Петренко.

Так, по данным последнего исследования Министерства экономразвития Украины, часть теневой экономики от официального ВВП за первые 9 месяцев 2020 года составила 31%.

"Думаю, именно в этих пределах и стоит оценивать реальные зарплаты наших граждан. Т.е., они выше официальных примерно на 30-40%", — отмечает замдиректора INTENS.

По его словам, для ответа на вопрос, как повысить среднюю зарплату в Украине до уровня среднеевропейской, можно написать десятки статей и книг. Если же коротко, то нам нужны две вещи, считает Артем Петренко.

Первое – эффективные государственные институты, которые создают поле для нормальной честной конкуренции, как политической, так и экономической. Второе – нам нужно не просто кардинально увеличить уровень инвестиций, а стимулировать их именно в наиболее сложные производства и технологии.