Зарплаты в «конвертах» уменьшают ПФ Украины на 25-27 млрд гривен

Ежегодно Пенсионный фонд Украины теряет 25-27 млрд гривен. Это обусловлено тем, что около 20% населения Украины получают зарплату в конвертах – нелегально.
Об этом написал координатор экспертных групп "Экономической экспертной платформы" Олег Гетман в авторской колонке на "Зеркале недели". Он утверждает, что главным двигателем теневой экономики в Украине служат схемы уклонения от уплаты налогов. По данным Минэкономразвития, уровень теневой экономики в Украине снизился с 40 до 28%, однако все еще остается высоким по сравнению с европейскими странами.
Эксперты подсчитали, согласно закону Парето, сколько предприятий платят зарплаты неофициально.
Гетман объясняет, что масштабы уклонения от уплаты налогов и сборов с помощью "черного кэша" невозможно оценить на основе статистики и математических расчетов, однако можно воспользоваться данными социологических опросов и информации от Государственного центра занятости.
Согласно выводам опроса "Незадекларированный труд в Украине", а также по данным Государственного центра занятости, ориентировочное количество неоформленных работников – в пределах 20% от всего занятого населения.
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