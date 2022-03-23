Зарплаты в «конвертах» уменьшают ПФ Украины на 25-27 млрд гривен

Ежегодно Пенсионный фонд Украины теряет 25-27 млрд гривен. Это обусловлено тем, что около 20% населения Украины получают зарплату в конвертах – нелегально.

Об этом написал координатор экспертных групп "Экономической экспертной платформы" Олег Гетман в авторской колонке на "Зеркале недели". Он утверждает, что главным двигателем теневой экономики в Украине служат схемы уклонения от уплаты налогов. По данным Минэкономразвития, уровень теневой экономики в Украине снизился с 40 до 28%, однако все еще остается высоким по сравнению с европейскими странами.

Эксперты подсчитали, согласно закону Парето, сколько предприятий платят зарплаты неофициально.

"Этим методом определено, что около миллиона предприятий получают доплаты в "конвертах". Консервативный подсчет показывает, что официально не зарегистрированные работники получают ориентировочно от 50 млрд до 55 млрд грн наличности, при этом условные потери бюджета и Пенсионного фонда составляют 25 – 27 млрд грн", – говорится в блоге.

Гетман объясняет, что масштабы уклонения от уплаты налогов и сборов с помощью "черного кэша" невозможно оценить на основе статистики и математических расчетов, однако можно воспользоваться данными социологических опросов и информации от Государственного центра занятости.

Согласно выводам опроса "Незадекларированный труд в Украине", а также по данным Государственного центра занятости, ориентировочное количество неоформленных работников – в пределах 20% от всего занятого населения.