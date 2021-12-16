Зарплаты украинцев уменьшатся из-за падения ВВП

11:51 20 Июль Киев, Украина

Государственная служба статистики предоставила данные за первые три месяца 2020 года, в т.ч. минзарплата 2020. Согласно им за январь-март Валовый Внутренний продукт Украины (ВВП) сократился на 0.7% в сравнении с концом 2019 года (данные за декабрь). Исчисляя падение ВВП Украины в гривнах – сумму можно приравнять к нескольким миллиардам. В значении года показатели сократились почти на полтора процента.

По мнению экспертов, за время пандемии промышленность потеряла намного меньше, чем торговля, транспорт, организация питания и проживания. При этом в Кабинете министров Украины рассчитывают на рост ВВП в второй половине года на 1 процент. Таким образом, по итогам года падение составит 4-4,5 процентов.

Вместе с тем, в зоне риска остаются сфера услуг, благодаря которой многие люди работают и обеспечивается быстрая оборачиваемость капитала. Также довольно сильно пострадала сфера торговли. Люди не делают серьёзных покупок, а значит продавцы несут потери. Падение ожидается также в отрасли строительства, автоперевозок, производстве мебели.

Напомним, что в Украине показатели уровня внутреннего валового продукта упали до 5,9 процента. В первом квартале 2020 года в украинской экономике наблюдались негативные тенденции, которые обусловили ее сокращение на 1,3 процента.