Зарплаты шахтерам: планы Минэнерго на 2021

Выплата зарплаты шахтерам в Украине до сих пор является одним из самых нерешенных вопросов. Однако на 2021 год государством выделено на эти цели свыше 3 млрд гривен. Об этом заявило Министерство энергетики.
В частности были подписаны приказы:
- на выплату зарплат шахтерам (более 3 млрд гривен в 2021 году, включительно с финансированием работы на шахте №10 "Нововолынская"),
- по финансированию шахт, которые находятся в состоянии ликвидации, а также шахты "Надежда" (более 1 млрд гривен),
- финансированию горноспасательных мероприятий на угледобывающих предприятиях (340 млн гривен),
- по физической защите ядерных установок и ядерных материалов (42 млн гривен)
- и финансированию государственной программы "теплых" кредитов (150 млн гривен).
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