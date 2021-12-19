Зарплаты шахтерам: планы Минэнерго на 2021

Выплата зарплаты шахтерам в Украине до сих пор является одним из самых нерешенных вопросов. Однако на 2021 год государством выделено на эти цели свыше 3 млрд гривен. Об этом заявило Министерство энергетики.

"Руководство Министерства энергетики подписало ряд приказов, обеспечивающих стабильное финансирование работы энергосектора, в частности по выплате заработной платы работникам угледобывающих предприятий", – говорится в нем.

В частности были подписаны приказы: