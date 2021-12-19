Зарплаты шахтерам: планы Минэнерго на 2021

20:30 15 Март Киев, Украина

Выплата зарплаты шахтерам в Украине до сих пор является одним из самых нерешенных вопросов. Однако на 2021 год государством выделено на эти цели свыше 3 млрд гривен. Об этом заявило Министерство энергетики.

"Руководство Министерства энергетики подписало ряд приказов, обеспечивающих стабильное финансирование работы энергосектора, в частности по выплате заработной платы работникам угледобывающих предприятий", – говорится в нем.

В частности были подписаны приказы:

  • на выплату зарплат шахтерам (более 3 млрд гривен в 2021 году, включительно с финансированием работы на шахте №10 "Нововолынская"),
  • по финансированию шахт, которые находятся в состоянии ликвидации, а также шахты "Надежда" (более 1 млрд гривен),
  • финансированию горноспасательных мероприятий на угледобывающих предприятиях (340 млн гривен),
  • по физической защите ядерных установок и ядерных материалов (42 млн гривен)
  • и финансированию государственной программы "теплых" кредитов (150 млн гривен).