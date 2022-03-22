Зарплата в Украине вырастет почти на 10%

В 2020 году реальная зарплата в Украине вырастет на 6,2%, а уже в 2021 году — на 9,5%. Такой прогноз сделали специалисты Национального банка Украины в своем инфляционном отчете за октябрь 2020 года.

Инфляционный отчет Национального банка Украины за октябрь 2020 года, составленный специалистами, является макроэкономической аналитикой. Согласно цифрам, в 2021 году зарплата у украинцев вырастет на 9,5%, а уже к концу 2020 года цифры поднимутся на 6,2%.

“Доходы украинцев после непродолжительной паузы на этапе жесткого карантина возобновили рост. Дальнейшее оживление экономики и рост социальных стандартов поддержит этот процесс. Номинальная зарплата вырастет почти на 9% в 2020 году и на 16% в следующем. Реальная – на 6,2% и 9,5% соответственно”, – говорится в сообщении НБУ.

Известно, что в Нацбанке ожидают и дальнейшего улучшения ситуации на рынке труда. Уровень безработицы после скачка почти до 10% во II квартале постепенно будет возвращаться к нейтральному. Так, по прогнозу НБУ, в 2021 году безработица составит 8,6%, в 2022 году – 8,4%.

“Имеющиеся высокочастотные индикаторы свидетельствовали о сравнительно скором восстановлении рынка труда, что дает основания ожидать роста уровня занятости уже в III квартале”, – говорится в документе Нацбанка.

Напомним, что 30 октября 5 банковских структур получили от Нацбанка свыше 10 миллиардов гривен в рамках кредита на 90-дневное рефинансирование под 6% годовых.

В НБУ информировали, что получение пятью банками краткосрочного займа на рефинансирование стало результатом тендера по рефинансированию банков. Такие тендеры Нацбанк проводит каждую пятницу.

Ранее сообщалось, что во всех странах Европы вместе с ЕС и государствами, не входящими в Содружество, — по состоянию на сентябрь месяц было 13 млн. 613 граждан, не имеющих работы. Безработица в девятнадцати государствах еврозоны составила рекордные за два года 8,3 процента.