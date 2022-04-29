Зарплата в Украине увеличивается - Госстат

По данным Государственной службы статистики, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в октябре составила 12174 грн, что в 2,4 раза выше уровня минимальной зарплаты (5000 грн).

По сравнению с сентябрем размер средней номинальной заработной платы увеличился на 1,5%, а за последние 12 месяцев (относительно октября 2019) - на 13,5%.

Реальная зарплата (с учетом инфляции) в октябре по сравнению с сентябрем выросла на 0,5%, а относительно октября 2019 - на 10,6%.