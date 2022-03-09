Зарплата учителя: Украина и Европа

Украинское правительство планирует поднять зарплаты одной из самых незащищенных категорий работников – учителям. Уже сделаны первые шаги для повышения выплат на 20%. В планах – поднять учительские зарплаты до среднего показателям зарплаты по стране.

На сегодня минимальная зарплата украинских учителей составляет 4859 гривен. Столько получают педагоги начинающие, которые не имеют опыта работы. У педагогов высшей категории зарплаты немного выше, на несколько тысяч - 6 или 6500 гривен.

Уже с декабря 2021 учителям должны снова поднять зарплаты на 8,3%. Поэтому учителя будут следующие ставки:

молодой учитель - 5265;

учитель I категории - 6567;

учитель высшей категории - 7000.

Зарплаты учителей в Европе

Но все равно зарплаты украинских учителей не так высоки, как у их коллег-европейцев. Меньше в Евросоюзе получают словацкие учителя - около двух-три тысячи долларов в месяц (это около 80 000 гривен). В Германии и Швейцарии ставки учителей стартуют от 4 тысяч долларов в месяц. Еще больше получают педагоги из Люксембурга - зарплаты начинающих от 6000 долларов, а их коллег с 15-летним опытом - вдвое больше.

К слову, премьер Денис Шмыгаль и министр образования Сергей Шкарлет заявили, что в Украине 2021 зарплаты педагогов вырастут почти на треть. Повышение на 20% уже произошло с января, еще на 8,3% - вырастут с декабря 2021 года.