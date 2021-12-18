Заработная плата в Украине выросла на 1,7% - Госстат

Государственная служба статистики показала отчет об уровне номинальной заработной платы в Украине. Согласно цифрам, увеличение выплат произошло на уровне 1,7% с начала года.

По итогам февраля месяца уровень такой зарплаты составил не менее 12549 грн. Данный показатель почти что в два раза превышает размер минимальной заработной платы.

Больше всего по Украине зарплата выросла у работников в области информации и телекоммуникаций — в среднем они получают по 23 001 грн. Далее в списке идут финансовая и страховая деятельность и научно-техническая сфера — 22319 грн и 17550 грн соответственно.

Также в Государственной службе статистики сообщают, что за прошлый год подорожали все виды автомобильного топлива. Так, в частности, стоимость бензина А-92 в феврале на 2,6 процента была выше по сравнению с показателем прошлого года. В среднем — 26 гривен 7 копеек за 1 литр.