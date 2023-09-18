Запрет импорта зерна: Украина подаст иск в ВТО на Польшу, Венгрию и Словакию

12:53 18 сентября Киев, Украина

Украина 18 сентября начнет процедуру подачи иска во Всемирную торговую организацию (ВТО) против Польши, Венгрии и Словакии, которые продлили запрет на импорт украинского зерна вопреки решению Еврокомиссии об отмене ограничений.

Об этом в интервью Politico заявил замминистра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка.

"Важно доказать, что эти действия юридически неправильны. И поэтому завтра мы начнем судебные процессы", – сказал Качка и добавил, что Киев готовится в ответ принять меры по экспорту польских овощей и фруктов.

Три страны пошли против решения Еврокомиссии, отменившей запрет на продажу украинского зерна в ЕС. После этого Польша, Венгрия и Словакия заявили, что будут введены собственные запреты на украинскую агропродукцию.

"На наш взгляд, эти меры Венгрии и Польши являются заявлением о тотальном недоверии к Еврокомиссии", - сказал представитель Украины.

По словам Качки, открытое неповиновение Брюсселю со стороны Польши, Венгрии и Словакии было не только внутренним делом ЕС, но вызвало "наибольшую системную обеспокоенность" — могут ли международные торговые партнеры доверять, что Брюссель говорит от имени ЕС.

"В течение многих лет Еврокомиссия была организатором торговых переговоров и институтом торговой политики для всего ЕС. И мы раньше работали на этой основе. Системный подход Будапешта и Варшавы по поводу игнорирования позиции институтов ЕС в торговой политике, по моему мнению, это будет проблемой для ЕС в целом, потому что там нет единства", – сказал он.

По словам торгового представителя, Украина планирует подать в суд на страны в ВТО, а не из-за собственного торгового соглашения с ЕС.

"Я думаю, что весь мир должен увидеть, как государства-члены ЕС ведут себя в отношении торговых партнеров и своего Союза, потому что это может влиять и на другие государства", - сказал Качка.

Чиновник отметил, что, в то время как Словакия просто продлила предварительный запрет ЕС на четыре вида зерна, Польша на выходных ввела дополнительные запреты на украинскую муку и корма. Венгрия, по словам Утки, запретила еще 25 продуктов, ранее не обсуждавшихся, включая мясо.