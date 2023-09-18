Запрет импорта зерна: Украина подаст иск в ВТО на Польшу, Венгрию и Словакию

Украина 18 сентября начнет процедуру подачи иска во Всемирную торговую организацию (ВТО) против Польши, Венгрии и Словакии, которые продлили запрет на импорт украинского зерна вопреки решению Еврокомиссии об отмене ограничений.
Об этом в интервью Politico заявил замминистра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка.
Три страны пошли против решения Еврокомиссии, отменившей запрет на продажу украинского зерна в ЕС. После этого Польша, Венгрия и Словакия заявили, что будут введены собственные запреты на украинскую агропродукцию.
По словам Качки, открытое неповиновение Брюсселю со стороны Польши, Венгрии и Словакии было не только внутренним делом ЕС, но вызвало "наибольшую системную обеспокоенность" — могут ли международные торговые партнеры доверять, что Брюссель говорит от имени ЕС.
По словам торгового представителя, Украина планирует подать в суд на страны в ВТО, а не из-за собственного торгового соглашения с ЕС.
Чиновник отметил, что, в то время как Словакия просто продлила предварительный запрет ЕС на четыре вида зерна, Польша на выходных ввела дополнительные запреты на украинскую муку и корма. Венгрия, по словам Утки, запретила еще 25 продуктов, ранее не обсуждавшихся, включая мясо.
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