Запорожский титано-магниевый комбинат вернулся в госсобственность

21:34 04 августа Киев, Украина

Приватизированный в 2013 году олигархом Дмитрием Фирташем «Запорожский титано-магниевый комбинат», по решению суда первой инстанции вернулся в собственность Украины.



Об этом сообщает сегодня пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры Об этом сообщает сегодня пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП)

"4 августа 2021 Хозяйственный суд Запорожской области удовлетворил иск Специализированной антикоррупционной прокуратуры в интересах государства к компании «Толексис Трейдинг Лимитед» (Кипр) и ООО «Запорожский титано-магниевый комбинат» о расторжении договора об учреждении этого общества и возвращении государству цельного имущественного комплекса комбината", - говорится в сообщении.

Заметим, что аналогичное решение Запорожский суд уже выносил в июле 2018 года. Также законность этого решения подтвердил и суд апелляционной инстанции. Однако Верховный суд, частично удовлетворив кассационную жалобу компании «Толексис Трейдинг Лимитед» (Кипр), направил дело на новое рассмотрение.