Запорожский титано-магниевый комбинат вернулся в госсобственность

Приватизированный в 2013 году олигархом Дмитрием Фирташем «Запорожский титано-магниевый комбинат», по решению суда первой инстанции вернулся в собственность Украины.
Об этом сообщает сегодня пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).
Заметим, что аналогичное решение Запорожский суд уже выносил в июле 2018 года. Также законность этого решения подтвердил и суд апелляционной инстанции. Однако Верховный суд, частично удовлетворив кассационную жалобу компании «Толексис Трейдинг Лимитед» (Кипр), направил дело на новое рассмотрение.
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