Запорожские мосты-долгострои через остров Хортица обещают открыть в январе

12:10 23 Декабрь Киев, Украина

Запорожский мост-долгострой, уже давно окрестившийся символом коррупции — снова в центре внимания.

Накануне в Службе автодорог Запорожской области сообщили, что открыть до конца этого года новый путепровод не успеют. Запуск переносится на январь 2022 года.



Как известно, строительные работы на мосту выполняет турецкая компания «Онур», выигравшая тендер в марте 2020 года за почти 12 миллиардов гривен. А уже через год Нацполиция начала расследование нарушений при подписании договора.

По данным следствия, в договор были внесены расходы на выполнение работ, уже предусмотренные ранее, за что подрядчики и субподрядчики получали бюджетные средства.



Строительство Запорожского путепровода через Днепр началось еще в 2004 году, однако из-за нехватки финансирования проект несколько раз замораживали. Строить объект сначала имела компания «Мостобуд», которая обещала закончить работы через 5 лет. Правда, это сделать не удалось ни через пять лет, ни через десять.



В 2010 году смета проекта выросла в 3 раза. Впоследствии городские власти обвинили «Мостострой» в неэффективном использовании средств и передали объект другому подрядчику.



В 2017 году строительство снова было остановлено — из-за нехватки финансирования и отклонения от проекта. Только в начале 2020 года удалось возобновить работу. Их выполнять взялась компания из дорожного картеля – «Онур». Правда, и смета проекта выросла в 10 раз – до 11 миллиардов 900 миллионов гривен.