Запорожская «Искра» прекращает производство

11:59 13 Январь Киев, Украина

Один из основных производителей военных радиолокационных систем – запорожский завод Искра – останавливает свою работу: и производство, и конструкторские работы.



Об этом сообщают запорожские издания.



Причиной этому называют конфликт руководства завода с Министерством обороны. Якобы ведомство отказалось от всех заказов в пользу Вооруженных Сил Украины.



Со своей стороны Минобороны также отреагировали на такую информацию и назвали ее ложной. Правда, официально подтвердили, что имеют конфликт с заводом — из-за несвоевременного выполнения предприятием своих обязательств по 4 контрактам, заключенным в прошлом году.



В результате образовалась дебиторская задолженность на 58 миллионов. Поэтому Минобороны отказалось от дальнейшего финансирования заказов запорожского предприятия. Руководство завода пока не комментирует данную ситуацию.