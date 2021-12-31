«Запорожьеоблэнерго» и «Ровнооблэнерго» пожаловались на облэнерго. За дело взялся АМКУ

Антимонопольный комитет Украины расследует злоупотребления облэнерго по части нарушений условий договоров отдельных операторов о предоставлении услуг по распределению (передаче) электроэнергии.
На данный момент комитет осуществляет дополнительные проверки.
По данным АМКУ, речь идет о начислении 5%-ных штрафов за превышение фактического объема распределенной электроэнергии за месяц над заказанным объемом.
На это пожаловались в АМКУ электропоставщики, пользующиеся услугами «Запорожьеоблэнерго» и «Ровнооблэнерго».
Как указали в комитете, действующее законодательство об электроэнергетике и соответствующий типовой договор на предоставление указанной услуги не предусматривают санкций за отклонение от заказанного объема распределенной электроэнергии.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии