15:46 15 Сентябрь Киев, Украина

В Министерстве энергетики Украины отчитались об объемах производства электроэнергии и запасах на зиму.

С начала месяца атомные электростанции произвели 50,3% всей электроэнергии в стране.



ТЭЦ и ТЭС произвели 33,5% электроэнергии, ВИЭ ("зеленая") - 9,5%, ГЭС и ГАЭС - 5,8%.



Всего с начала месяца в Украине произведено электроэнергии 5,2 млрд кВт ч. Это на 7,8% больше плана и на 1% больше, чем в прошлом году, рассказали в министерстве.

"На атомных станциях в работе 9 из 15 атомных энергоблоков, 6 блоков находятся в плановом ремонте", - информируют в министерстве.

В то же время, Украина имеет достаточные запасы энергоресурсов для прохождения осенне-зимнего периода.



В частности, запасы топлива составляют:



▪️ угля на складах - 2,94 млн тонн, что на 1,95 млн тонн больше соответствующего периода прошлого года (297,5%);



▪️ мазуты - 46,3 тыс. тонн, что на 14,1 тыс. тонн больше, чем имели в прошлом году (143,9%);



▪️ газа в подземных хранилищах - 26,56 млрд куб. метров, что составляет 137,8% против соответствующего периода прошлого года.



