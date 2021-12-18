Запасы газа в подземных хранилищах Украины стремительно растут

Как сообщили сегодня в Нафтогазе, по последним данным Оператора ГТС, на 16 июля в подземные хранилища газа (ПХГ) Украины был закачан рекордный объем голубого топлива – 21,052 млрд куб.м.

В том числе, только за прошедшие сутки в ПХГ закачали 76,83 млн куб. м газа. Отбор газа из хранилищ не проводился.

Также указано, что в Украину за сутки поступило свыше 42 млн кубов газа. Весь этот объем был получен из Словакии. Из Польши и Венгрии газ не поступал. При этом собственная добыча газа за сутки составила 55,7 млн куб. м газа.

Напомним, по состоянию на 2 июля объем газа в ПХГ Украины уже превышал 20 млрд куб. м. Очередной миллиард кубов был закачан всего лишь за две недели.

Также сообщалось, что в этом году в Украине ожидаются рекордные запасы газа. Такой прогноз сделал глава Нафтогаза Андрей Коболев.