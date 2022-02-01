Закрыта сделка по продаже гостиницы "Днепр"

12:47 15 Сентябрь Киев, Украина

Фонд госимущества закрыл самую крупную сделку за последние годы, приватизация гостиницы "Днепр" официально завершена, новые владельцы перечислили всю сумму в Государственный бюджет

"14 сентября 2020 года в Государственный бюджет поступили более 1,111 млрд грн от приватизации гостиницы "Днепр", аукцион относительно которого 15 июля провел ФГИУ. Таким образом победитель аукциона выполнил все условия для получения права собственности на этот актив", - говорится в сообщении.

Начиная с момента объявления результатов аукциона, как указано, победитель открытых торгов и средства проходили проверку компетентными органами на соответствие требованиям действующего законодательства.

"После соблюдения всех процедур, предусмотренных законодательством, и после получения положительных результатов проверок, победитель аукциона перечислил 1 млрд 111 млн грн в Государственный бюджет Украины", - добавили в ФГИУ.

Указано, что с начала года Фондом проведено 1548 аукционов на общую сумму почти 2 млрд грн.