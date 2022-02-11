Законопроект по агрострахованию на рассмотрении в парламенте

В парламенте находится на рассмотрении законопроект под номером 5104 — именно от того, когда нардепы его примут, будет зависеть старт работы агрострахования, которого так ждут украинские аграрии. Ближайшее время, если законопроект будет принят до конца сессии, — это ноябрь или декабрь 2021 года.

Суть аграрного страхования — это возможность обезопасить фермеров и аграриев от неурожая из-за непогоды и других событий, которые так или иначе влияют на высаженные культуры. Именно поэтому аграрии считают законопроект важнейшим, ведь прошлогодние урожаи частично были утрачены, и это стало основанием для повышения цен. Одновременно с тем, многие аграрии потеряли средства и не смогли подготовиться к нынешней посевной так, как это было бы необходимо.