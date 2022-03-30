Законопроект о повышении налогов принесет в казну 50 млрд грн – Минфин

20:30 01 июля Киев, Украина

Украинские депутаты поддержали законопроект об увеличении налогов в стране. Согласно информации «за» проголосовало 264 нардепа. Это значит, что изменения в Налоговый кодекс будут внесены и это добавит около 50 млрд гривен ежегодно в государственный бюджет.

В частности, предлагается провести индексацию отдельных налоговых ставок, таких как плата за использование воды, лесов и экологический налог, а также повысить ренту на добычу руды.

В Минфине отмечали, что законопроект также призван ввести механизмы борьбы с "скрутками" и теневым оборотом сельскохозяйственной продукции, а также со злоупотреблениями бюджетным возмещением НДС. Кроме того, предлагается освободить от налогообложения получателей льготных кредитов по программам "Доступные кредиты 5-7-9%" и "Доступная ипотека 7%".

Среди ключевых предложений законопроекта:

  • индексация ставок акцизного и экологического налога, а также ренты, в том числе, существенного повышения ставки экологического налога за сбросы, выбросы некоторых загрязняющих веществ, а также повышение ренты на железную руду;
  • введение запрета на выезд за границу для руководителей компаний с налоговым долгом;
  • установление минимального налогового обязательства в части налогообложения доходов, связанных с производством и реализацией собственной сельскохозяйственной продукции или пользования сельхозземлями;
  • уменьшение для целей налогообложения доходов, полученных от продажи собственной сельскохозяйственной продукции, совокупного размера земельных участков, предоставленных для ведения личного крестьянского хозяйства, или земельных долей (паев), с 2 до 0,5 гектара;
  • повышение налога на доход физлиц от продажи в течение года третьего и последующих объектов недвижимости с 5% до 18%;
  • сокращение сроков на право получения налогового кредита с 1095 до 180 календарных дней;
  • отмена положения, согласно которому операции поставке жилья (объектов жилищного фонда), кроме их первой поставки, освобождаются от обложения налогом на добавленную стоимость;
  • отмена возможности регистрировать плательщиками единого налога четвертой группы предприятий, которые осуществляют деятельность по разведению домашней птицы.