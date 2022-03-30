Законопроект о повышении налогов принесет в казну 50 млрд грн – Минфин

Украинские депутаты поддержали законопроект об увеличении налогов в стране. Согласно информации «за» проголосовало 264 нардепа. Это значит, что изменения в Налоговый кодекс будут внесены и это добавит около 50 млрд гривен ежегодно в государственный бюджет.

В частности, предлагается провести индексацию отдельных налоговых ставок, таких как плата за использование воды, лесов и экологический налог, а также повысить ренту на добычу руды.

В Минфине отмечали, что законопроект также призван ввести механизмы борьбы с "скрутками" и теневым оборотом сельскохозяйственной продукции, а также со злоупотреблениями бюджетным возмещением НДС. Кроме того, предлагается освободить от налогообложения получателей льготных кредитов по программам "Доступные кредиты 5-7-9%" и "Доступная ипотека 7%".

Среди ключевых предложений законопроекта: