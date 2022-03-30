Законопроект о повышении налогов принесет в казну 50 млрд грн – Минфин

Украинские депутаты поддержали законопроект об увеличении налогов в стране. Согласно информации «за» проголосовало 264 нардепа. Это значит, что изменения в Налоговый кодекс будут внесены и это добавит около 50 млрд гривен ежегодно в государственный бюджет.
В частности, предлагается провести индексацию отдельных налоговых ставок, таких как плата за использование воды, лесов и экологический налог, а также повысить ренту на добычу руды.
В Минфине отмечали, что законопроект также призван ввести механизмы борьбы с "скрутками" и теневым оборотом сельскохозяйственной продукции, а также со злоупотреблениями бюджетным возмещением НДС. Кроме того, предлагается освободить от налогообложения получателей льготных кредитов по программам "Доступные кредиты 5-7-9%" и "Доступная ипотека 7%".
Среди ключевых предложений законопроекта:
- индексация ставок акцизного и экологического налога, а также ренты, в том числе, существенного повышения ставки экологического налога за сбросы, выбросы некоторых загрязняющих веществ, а также повышение ренты на железную руду;
- введение запрета на выезд за границу для руководителей компаний с налоговым долгом;
- установление минимального налогового обязательства в части налогообложения доходов, связанных с производством и реализацией собственной сельскохозяйственной продукции или пользования сельхозземлями;
- уменьшение для целей налогообложения доходов, полученных от продажи собственной сельскохозяйственной продукции, совокупного размера земельных участков, предоставленных для ведения личного крестьянского хозяйства, или земельных долей (паев), с 2 до 0,5 гектара;
- повышение налога на доход физлиц от продажи в течение года третьего и последующих объектов недвижимости с 5% до 18%;
- сокращение сроков на право получения налогового кредита с 1095 до 180 календарных дней;
- отмена положения, согласно которому операции поставке жилья (объектов жилищного фонда), кроме их первой поставки, освобождаются от обложения налогом на добавленную стоимость;
- отмена возможности регистрировать плательщиками единого налога четвертой группы предприятий, которые осуществляют деятельность по разведению домашней птицы.
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