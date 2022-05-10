Вступил в силу законопроект "О налоговой амнистии", который позволяет налоговой и таможенной полиции знать про все доходы украинских граждан, находящихся за границей. Для этого будет использована аргентинская модель.
"При разработке законопроекта о налоговой амнистии мы использовали пример Аргентины, которая вывела из тени $117 млрд и пример Индонезии, которая вывела больше $350 млрд. Амнистии в этих странах проводились в то время, когда мы проводим ее в Украине – перед запуском автоматического международного обмена налоговой информацией", – отметил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налогов и таможенной политики Даниил Гетманцев и заверил, что "по результатам 2022 года мы будем знать обо всех доходах украинских налоговых резидентов, находящихся за рубежом".
Нардеп также напомнил, что Кабмин готовит внесение в парламент законопроекта о так называемых косвенных методах налогового контроля. "Это о том, когда налоговая сможет спросить о происхождении денег на приобретение ценного актива. И если человек не сможет ответить или показать декларацию об амнистии – он будет вынужден доплатить налог расходов, которые не может объяснить", – пояснил Гетманцев.
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