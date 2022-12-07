Законодатели США предварительно согласовали доппомощь Украине — СМИ

Законодатели США согласились предоставить Украине минимум 800 миллионов долларов на дополнительную помощь в 2023 году. Об этом пишет Reuters со ссылкой на обнародованный законопроект о национальной обороне США (NDAA) на 2023 финансовый год на сумму 858 миллиардов долларов.
Компромиссная версия законопроекта является результатом месяцев переговоров между республиканцами и демократами в Сенате и Палате представителей, отмечает агентство.
Общий законопроект предполагает выделение на оборону на 45 миллиардов долларов больше, чем просил Байден, поскольку участники переговоров в Конгрессе пытались преодолеть последствия глобальной инфляции и предоставить Украине дополнительную помощь в безопасности.
Законопроект предусматривает выделение 2,7 миллиарда долларов на увеличение мощностей производства боеприпасов, а также временный отказ от некоторых ограничений на контракты на боеприпасы для поддержки Украины.
Ожидается, что документ об оборонной политике на финансовый 2023 будет принят Сенатом и Палатой представителей в декабре. Затем его пришлют в Белый дом, чтобы Байден подписал закон.
Однако законопроект не является окончательным словом по расходам, поясняет Reuters. Законопроекты об авторизации, как и NDAA, только создают программы. Конгресс должен принять законопроекты об ассигнованиях, чтобы предоставить правительству законные полномочия тратить федеральные деньги.
Лидеры Конгресса еще не согласовали законопроект об ассигнованиях на следующий год.
NDAA, принимаемая ежегодно с 1961 года, касается всего: от повышения зарплаты для войск США (в этом году оно составляет 4,6%) до количества кораблей и самолетов, которые можно приобрести и как решить проблемы с Китаем и россией. Законодатели используют NDAA как средство для ряда инициатив.
Компромиссная версия законопроекта является результатом месяцев переговоров между республиканцами и демократами в Сенате и Палате представителей, отмечает агентство.
Общий законопроект предполагает выделение на оборону на 45 миллиардов долларов больше, чем просил Байден, поскольку участники переговоров в Конгрессе пытались преодолеть последствия глобальной инфляции и предоставить Украине дополнительную помощь в безопасности.
Законопроект предусматривает выделение 2,7 миллиарда долларов на увеличение мощностей производства боеприпасов, а также временный отказ от некоторых ограничений на контракты на боеприпасы для поддержки Украины.
Ожидается, что документ об оборонной политике на финансовый 2023 будет принят Сенатом и Палатой представителей в декабре. Затем его пришлют в Белый дом, чтобы Байден подписал закон.
Однако законопроект не является окончательным словом по расходам, поясняет Reuters. Законопроекты об авторизации, как и NDAA, только создают программы. Конгресс должен принять законопроекты об ассигнованиях, чтобы предоставить правительству законные полномочия тратить федеральные деньги.
Лидеры Конгресса еще не согласовали законопроект об ассигнованиях на следующий год.
NDAA, принимаемая ежегодно с 1961 года, касается всего: от повышения зарплаты для войск США (в этом году оно составляет 4,6%) до количества кораблей и самолетов, которые можно приобрести и как решить проблемы с Китаем и россией. Законодатели используют NDAA как средство для ряда инициатив.
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