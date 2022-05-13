17:56 10 августа Киев, Украина

С 1 ноября 2021 г. вступает в свои права Закон №1648-ІХ. Основная цель АРМА - эффективно управлять активами и увеличивать их стоимость.



Закон о реформе АРМА, призван повысить эффективность системы розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, а также увеличить поступления в госказну, опубликован в "Голосе Украины". Он вносит изменения в закон об Агентстве по розыску и менеджмента активов (АРМА).



Закон создает условия для надлежащего взаимодействия между участниками уголовного производства с целью обеспечения АРМА эффективного управления активами и сохранения и/или увеличения их экономической стоимости.



Согласно документу:



• АРМА не сможет продавать недвижимое имущество без решения суда;



• недвижимое имущество не может быть передано для реализации без согласия собственника такого имущества до вынесения обвинительного приговора суда, вступившего в законную силу, или иного судебного решения;



• движимое имущество может быть передано для реализации без согласия собственника по решению следственного судьи, суда при наличии хотя бы одного из следующих оснований: имущество быстро портится, быстро теряет свою стоимость, затраты на его хранение в течение 1 календарного года составляют более 50% его стоимости.



Закон также уточнил процедуру хранения и управления имуществом.



Предел стоимости активов, передаваемых АРМА, останется на уровне 200 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (на сегодня – 475,8 тыс. грн).



Документ вступает в силу с 1 ноября 2021 года. С этого времени у Кабмина есть три месяца, чтобы привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с законом, обеспечить приведение министерствами, другими центральными органами исполнительной власти их нормативно-правовых актов в соответствие с законом, обеспечить принятие нормативно-правовых актов, необходимых для реализации положений закона.



Ранее в АРМА сообщили, что за первое полугодие 2021-го украинский бизнес получил в коммерческое пользование арестованных активов на 1 млрд грн.