Забастовки в Беларуси могут привезти к топливному кризису в Украине

09:03 20 Август Киев, Украина

Украинские эксперты отмечают, что на рынке потребления нефтепродуктов в Украине около 30% закрывают белорусские ресурсы. Из-за политической ситуации в Беларуси и промышленных забастовок Украину может ждать топливный кризис.

Сообщается, что после отказа от широкого импорта российского топлива после начала войны на Донбассе, Украина увеличила свой импорт нефтепродуктов из Беларуси и сейчас находится в подвешенной ситуации из-за массовых забастовок НПЗ на полях соседнего государства.

Отметим, что сейчас активно высказывают свою гражданскую позицию рабочие нефтеперерабатывающего завода «Нафтан», которые также, как и другие граждане, ратуют за отставку действующего президента страны Александра Лукашенко. Также свое желание поддержать забастовку уже высказали работники второго крупнейшего нефтеперерабатывающего завода Беларуси — Мозырского НПЗ.

На данный момент украинские эксперты говорят об очевидных рисках в этой ситуации для Украины, ведь в случае углубления кризиса и более явных экономических волнений в Беларуси, экономика Украины также может пострадать. Другими словами, на данный момент украинское государство крайне зависимо от экспорта нефтепродуктов со стороны Беларуси.