«Забастовка» покупателей российской нефти может привести к остановке НПЗ

14:52 07 апреля Киев, Украина





С таким предупреждением выступил глава «Лукойла» Вагит Алекперов. Лишние баррели продолжают копиться в хранилищах и резервуарах, мощности которых практически исчерпаны, и следующим, вынужденным шагом может стать остановка нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) С таким предупреждением выступил глава «Лукойла» Вагит Алекперов.

«В переработке произошло резкое снижение объемов отгрузки мазута и, как следствие, образование избытка данного топлива в хранилищах», - пишет он.

Объемы экспорта мазута, который до санкций на 80% вывозился на внешние рынки, упали в 1,5 раза — даже больше, чем продажи за рубеж нефти, где сокращение составляет около 26% (по оценке Bloomberg).



По итогам марта в россии остались невостребованными 1,5 млн тонн мазута, что, очевидно, привело к заполнению доступных хранилищ, отмечает директор департамента инвестиций и рынков капитала КПМГ Олег Жирнов.



Резервуарный парк на НПЗ и нефтебазах достаточно ограничен, рассказывает он, и для хранения мазута подходят не все резервуары, так как требуется использование подогревателей и дополнительной теплоизоляции.



Мазут является остаточным продуктом переработки нефти, снизить его выпуск без общего снижения загрузки НПЗ невозможно, продолжает Жирнов, и при дальнейшем ограничении поставок НПЗ будут вынуждены снижать загрузку и выпуск в том числе товарных нефтепродуктов.



Чтобы избежать этого, «Лукойл» предлагает временно перенаправить объемы мазута в качестве топлива на ТЭЦ. Но мазут дороже, чем газ, для выработки электроэнергии, а к тому же, «грязнее»: нефтекомпаниям придется заплатить миллиарды в бюджет за негативное воздействие на окружающую среду.



Выбор предстоит сделать правительству, но вариантов не много. Нефтяная промышленность уже резко сокращает объемы добычи (на 450 тысяч баррелей в сутки в начале апреля), поскольку найти покупателей на сырье становится все сложнее.



Госкомпании Китая, по данным Reuters, отказались заключать контракты на дополнительные объемы в мае, несмотря на скидки, превышающие 30 долларов за баррель. Попытка договориться с Индией закончилась мизерным «твердым» контрактом на 15 млн баррелей, несмотря на то, что уговаривать партнеров в Дели ездил лично глава МИД РФ Сергей Лавров.