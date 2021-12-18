За «Южмаш» заплатили долги из госбюджета

14:26 14 Июль Киев, Украина

Миллиардные долги государственного предприятия "Южмаш", которое известно своими ракетными разработками, погасят из госбюджета. Соответствующее решение приняла Верховная Рада, поддержав законопроект № 3697. "За" проголосовали 324 депутата.

"Принятие законопроекта позволит не только обеспечить рабочих "Южмаша" заработной платой, но и избежать банкротства стратегически важного для страны предприятия, обеспечить условия для увеличения объемов производства и повысить конкурентоспособность Украины на мировом рынке космического машиностроения и вооружений", – объяснили во фракции "Слуга народа".

Напомним, ранее сообщалось, что "Южмаш" подписал контракт с южнокорейской фирмой Caris на производство 5 тысяч электроавтобусов. Общая сумма контракта – почти 850 млн долларов.

Как известно, в 2018 году "Южмаш" создал две основные конструкции первой ступени ракеты-носителя Antares, которая принадлежит компании Orbital ATK. А годом ранее в США успешно запустили ракету, в создании которой участвовало предприятие.