За три месяца госбюджет получил 76 миллионов долларов от «налога на Google»

Госбюджет Украины за второй квартал 2022 получил 76 миллионов долларов от «налога на Google», сообщил председатель комитета ВР по вопросам таможенной и налоговой политики Даниил Гетманцев.
Налог платят 53 «больших» компании, отметил Гетманцев. Среди тех, кто задекларировал самые большие суммы – Google Play, Apple, Facebook и Instagram.
Сервис Onlyfans, который первым начал платить налог, уже принес украинскому бюджету более 600 тысяч долларов.
Налог платят 53 «больших» компании, отметил Гетманцев. Среди тех, кто задекларировал самые большие суммы – Google Play, Apple, Facebook и Instagram.
Сервис Onlyfans, который первым начал платить налог, уже принес украинскому бюджету более 600 тысяч долларов.
«Налог на Google» ввели в Украине в июне 2021 года, соответствующий закон вступил в силу 1 января 2022 года. Согласно ему, иностранные компании, не зарегистрированные в Украине, но имеющие здесь пользователей, должны платить НДС в размере 20%. Это, например, Apple, Google, Microsoft, Netflix и другие.
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